ELEZIONI / È ERALDO TRIGNANI IL QUARTO UOMO CANDIDATO DELLA LISTA DI FORZA ITALIA PER LA REGIONE

È Eraldo Trignani il quarto uomo candidato della lista regionale di Forza Italia, per la provincia di Teramo. Era dunque quello del conosciutissimo dirigente della Questura, capo di gabinetto, il nome che i vertici azzurri hanno scelto per completare la competitiva lista che vede in corsa per l’Emiciclo: Gabriele Astolfi, Emiliano Di Matteo e Daniele Palumbi oltre a Rita Ettorre e Caterina Provvisiero. Eraldo Trignani, per anni in servizio quale Responsabile alla Sezione della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Teramo, è stato anche dirigente dell’ufficio immigrazione, ma tra poco più di due mesi lascerà il servizio, per godersi la meritata pensione. Per lui è la prima candidatura, per sostenere la quale aprirà la sua sede elettorale a Montorio.