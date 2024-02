ELEZIONI / MARINO SPADA SI CANDIDA ALLA REGIONE NELLA LISTA DC - UDC: «DOBBIAMO TORNARE A CREDERE AD UNA POLITICA SANA»



Giornalista conosciutissimo, operatore culturale, curatore del Premio Giornalistico Atri, organizzatore dei seguitissimi "Incontri d'autore" ad Atri, Marino Spada si candida alla Regione nella lista "Democrazia Cristiana - Unione di Centro". La politica, per lui, è una passiuone antica: «Sin da giovanissimo ho visto l’impegno nella politica come mezzo che si mette al servizio del prossimo. La mia adolescenza è trascorsa nelle sezioni della Democrazia Cristiana, con la passione, l’entusiasmo e il desiderio di contribuire a migliorare le condizioni di vita della mia comunità. Erano gli anni della prima Repubblica, quelli in cui le piazze erano piene di persone che ascoltavano i comizi, si confrontavano e alla fine decidevano chi votare. Erano gli anni della partecipazione democratica e consapevole alle scelte della classe politica, dell’impegno dei giovani, delle donne e degli uomini nella vita della propria città per dare il meglio di sé».

Un'idea di partecipazione che oggi, spiega Marino Spada, si è un po' persa: «Oggi dobbiamo tornare a credere ad una politica sana, onesta, al servizio degli altri, come dice papa Francesco: ”Credo che la politica oggi non abbia bisogno di "etichette", ma di interpreti, quelli che cristianamente chiamiamo testimoni: persone credibili che con il loro impegno e la loro vita concreta incarnano gli ideali e le linee operative della dottrina sociale della Chiesa e dei punti cardine indicati da Papa Francesco. Serve un mix nuovo tra identità e profezia. Occorre ricostruire, attraverso nuovi processi, un tessuto di umanità semplice e sincera, favorendo un nuovo impegno politico».

Alla base di tutto, ci deve essere una "rivoluzione": «Credo che sia necessario compiere una scelta culturale, oltre che politica: ripartire dal "noi", dalla forza del noi, e non dall'"io"; e non da un "noi" sempre contro un "voi", che tanto ha inquinato la politica e la mentalità del nostro Paese e dei nostri concittadini negli ultimi anni - conclude Marino Spada - un processo dal basso, di rammendo del tessuto sociale e di coinvolgimento largo di quanti non si rassegnano al primato dell'individualismo e alla legge del più forte».