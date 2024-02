ELEZIONI / CONFERMATO: DOMENICA ARRIVA LA SCHLEIN

Confermata l'anticipazione pubblicata da certastampa: Elly Schelin sarà nel Teramano domenica prossima, 4 febbraio per Luciano D'Amico. La segretaria del PD però non verrà in città, ma parteciperà ad un incontro pubblico al Bluepalace di Mosciano, alle 18,30. La Schlein era stata in città il 10 maggio, in occasione della campagna elettorale per il Comune, a sostegno del candidato Sindaco D'Alberto.