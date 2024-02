VIDEO-FOTO/ CESA PRESENTA LA LISTA UDC-DC, "ANCORA UNA VOLTA AL FIANCO DI MARSILIO", ECCO I CANDIDATI PER LA PROVINCIA DI TERAMO, TRA I QUALI C'E' MARINO SPADA

Alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, questo pomeriggio a l’Aquila, nello storico Palazzo Margherita, sede del Municipio del Capoluogo, sono state presentate le liste delle province di Teramo e l’Aquila dell’Udc della Dc in corsa per le elezioni regionali del 10 Marzo. A fare gli onori di casa il commissario regionale dello scudocrociato, Antonio Saccone che ringraziando Marsilio per la presenza ha assicurato un pieno e incondizionato sostegno per la sua riconferma alla guida della regione.

“Sono molto soddisfatto delle candidature delle due province-ha sottolineato Saccone- espressione di personalità che si riconoscono nei valori della Dc e dell’Udc, ispirati ad un forte senso di appartenenza e unità in questa campagna elettorale dove occorre rimettere al centro la persona”. Il segretario nazionale Lorenzo Cesa rivolgendosi al candidato presidente Marsilio ha ribadito “anche questa volta siamo al tuo fianco e sai bene che siamo coloro i quali amano costruire ponti, amano il dialogo e sai che siamo spesso la soluzione dei problemi perché abbiamo una forte cultura di governo”. Marsilio ha ringraziato gli amici della Dc “che condividono con noi questa battaglia e ringrazio tutti i candidati, persone non solo appartenenti al mondo della politica ma provenienti dalla società civile dal terzo settore e del volontariato. Una squadra fatta di persone competenti e coerenti con la nostra storia democratica cristiana”. Presenti i candidati per la provincia di Teramo Marino Spada, Natalia Di Giambattista, Emma Roveri Di Luca e Domenico Di Matteo.