ELEZIONI/ DODO DI SABATINO: «CHI COLTIVA LA TERRA...NON RESTI A TERRA, SIAMO DALLA PARTE DEGLI AGRICOLTORI»

L’economia è scienza suddivisa in settori e, alla base della piramide, c’è il settore primario costituito dall’agricoltura, senza la quale non solo non potrebbe esistere il settore secondario (costituito da industria, edilizia e artigianato), ma la stessa vita umana e la società non potrebbero sopravvivere.

Questa verità elementare sembra essersi smarrita nella mente della politica, la quale ha consentito che le condizioni di chi coltiva la terra e alleva gli animali peggiorassero di anno in anno.

Oggi ci troviamo di fronte ad una protesta del settore che coinvolge la maggior parte degli Stati europei, Italia e Abruzzo compresi: i trattori dilagano ovunque e pongono all’attenzione le condizioni inaccettabili che sono costretti a subire da troppo tempo.

L’aumento dei costi di produzione, il calo delle remunerazioni dei prodotti e le politiche europee sul settore agroalimentare sono i problemi principali che devono essere risolti.

La marginalizzazione dell’agricoltura non è recente: già il movimento dei forconi fra il 2011 e il 2013 fu espressione di un disagio profondo, ma anche il movimento dei gilet gialli fra il 2018 e il 2019 salì al centro delle cronache politiche.

Quella odierna, però, è una protesta molto più estesa, infatti dall’Olanda al Belgio, dalla Francia alla Germania, dall’Italia alla Spagna, dalla Polonia alla Romania si contesta il “Green Deal”, cioè le politiche ambientali europee e le ripercussioni sulla PAC (la Politica Agricola Comune) che impongono maggiori restrizioni, minori sussidi e maggiori costi di produzione dei prodotti della terra, nonostante permanga la concorrenza sleale delle Nazioni dalle quali importiamo prodotti alimentari (laddove non vi sono obblighi igienico-sanitari e di produzione).

Il movimento dei trattori cresce e si rafforza perché è trasversale, fondato su rivendicazioni concrete e condivisibili, giusto perché prende di mira il complesso delle politiche ambientali europee che finiscono per causare impoverimento, perdita di posti di lavoro, riduzione delle aziende, deprezzamento degli immobili (per gli obblighi di efficientamento energetico) e deprezzamento del parco veicolare (per le direttive in materia di motori termici).

Le sinistre sono schierate da tempo a favore della transizione ecologica e dell’immigrazione, ma la politica moderata e del buon senso chiede che ci si schieri a favore dei contadini e degli allevatori, perché da loro dipende la vita, il pane, il vino e l’olio, la carne e la frutta.