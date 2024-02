LISTE CIVICHE DI MARSILIO E D'AMICO IN VIA DI COMPLETAMENTO, TRA I NOMI SPICCANO QUELLI DELL'EX SINDACO DI TOSSICIA RISPOLI E ALBORETTI

É una lista civica, l'unica della coalizione di centrodestra, quella composta da protagonisti della società civile e amministratori che hanno esperienza nella gestione della cosa pubblica. Il quadro dei 29 candidati sarà completo prima della scadenza del 10 febbraio, fissata per presentazione ufficiale, intanto queste sono le candidature certe per la provincia di Teramo a sostegno di Marco Marsilio: Andrea Di Sante, consigliere comunale a Morro D'Oro, Paolo Vasanella, già presidente del Consiglio comunale di Giulianova, Graziano Appicciutoli, medico originario di Castilenti, Valeria Martini, infermiera all'ospedale di Atri ed Emanuela Rispoli, già sindaco di Tossicia.

La lista di Abruzzo Insieme per Luciano D'Amico e per la provincia di Teramo vede invece: Franco Alboretti, ovvero il Cittadino Governante, l'assessore comunale di Teramo: Giovanni Cavallari e Vincenzo Di Marco, l'ex sindaco di Castellalto. Di altri non si hanno al momento altre notizie ma siamo certi che l'elenco si completerà entro i prossimi giorni, en tro il 10 febbraio.