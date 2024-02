FOTO- VIDEO/ IL TOUR DI TRE GIORNI DELLA SCHLEIN IN ABRUZZO INIZIA DALLA PROVINCIA DI TERAMO: «NEL TERAMANO 249 PROGETTI PNRR A RISCHIO PER COLPA DELLA MELONI»

La segretaria nazionale del PD Elly Schlein è arrivata puntuale alle 9 a Castelli per sostenere la campagna elettorale del candidato presidente alla regione Abruzzo Luciano D’Amico. Dopo aver visitato il locale Museo della ceramica e una bottega artigiana di maioliche, Schlein ha rilasciato questa dichiarazione: “Siamo a Castelli per costruire un futuro migliore per l’Abruzzo insieme a Luciano D’Amico. Ci piace farlo attraversando le aree interne, che sono simbolo di resilienza e di speranza. Per non vederle spopolate bisogna che non manchino i servizi e le opportunità, soprattutto per i giovani. Qui abbiamo una storia straordinaria legata alle maioliche che ha portato Castelli e l’Abruzzo in tutto il mondo. La si coltiva ancora, bisogna supportarla e non darla mai per scontata. Allo stesso tempo bisogna puntare sull’istruzione di qualità. So che qui c’è un liceo del design che è un’eccellenza, bisogna lavorare per non lasciare nessuno indietro, e questo è uno dei fulcri del programma di Luciano D’Amico: riportare le aree interne al centro del dibattito politico del paese, perché se non si sta attenti a quello che accade qui, i problemi poi arrivano anche a valle. Non dimentichiamo però che i Comuni da soli non ce la fanno e hanno bisogno di una Regione che li ascolti di più e che li aiuti semplificando, ad esempio sulle pratiche relative alla ricostruzione. Noi siamo qui insieme a Luciano D’Amico per accogliere i loro bisogni e per far voltare pagina all’Abruzzo, per avere un’amministrazione regionale che sia finalmente al fianco delle persone, che ascolta e non si chiude in se stessa, che non prende ordini dai partiti romani”.

Dopo aver incontrato gli imprenditori della provincia di Teramo all'Ance ha fatto il punto stampa in piazza Martiri dove ad attenderla c'erano il Sindaco di Teramo con consiglieri e giunta e tanti amministratori e dirigenti di enti locali.

"Qui hanno mandato un presidente da Roma a eseguire ordini di partito e a farli prevalere sugli interessi degli abruzzesi. E lo diciamo anche per il silenzio incredibile sui tagli Pnrr da parte di Marsilio, e lo diciamo perchè non abbiamo sentito una voce levarsi rispetto ai tagli alla sanità pubblica su cui invece c'è bisogno di un forte investimento per gli abruzzesi". E' uno dei passaggi dell'intervento di Elly Schlein a supporto di Luciano D'Amico candidato del centrosinistra in Abruzzo nel suo punto con la

stampa in Piazza del Martiri a TERAMO.

"E non abbiamo sentito nemmeno la sua voce contro questa pessima autonomia differenziata - ha proseguito la segretaria del Pd - che rischia di vedere aumentare ancora di più le disuguaglianze che questo territorio e il sud in particolare hanno vissuto

sulla pelle".

La segretaria è rimasta poi a Teramo ed ha preso parte ad una riunione con i sindacati studenteschi presso la sede del PD in corso De Michetti 20; ore 15.15 sopralluogo al ponte Collerenti di Bellante; ore 16 visita alla Riserva del Borsacchio; ore 16.30 a Roseto degli Abruzzi incontro con le associazioni ambientaliste; ore 17.40 a Giulianova visita alla Piccola Opera Charitas; ore 18.50 a Mosciano Sant’Angelo evento pubblico al Centro Congressi Blu Palace.

Domani sarà in provincia di Pescara e dopodomani in quella di Chieti.