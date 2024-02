VIDEO-FOTO/ INAUGURATA LA SEDE ELETTORALE DI EMILIANO DI MATTEO: «L'ABRUZZO HA BISOGNO DI ALTRI 5 ANNI DI CONCRETEZZA»

E' un traguardo importante quello che si prefigge Forza Italia in queste elezioni regionali del 10 marzo 2024. "Un traguardo, come ha detto il consigliere regionale uscente Emiliano Di Matteo che si ricandida nella lista di Forza Italia, che ci vedrà vincenti per continuare nel cammino già intrapreso". A tagliare il nastro della sua sede elettorale a Sant'Egidio alla Vibrata insieme a tanti sindaci ed amministratori della Vibrata anche l'on Nazario Pagano e la candidata alle elezioni Europee Antonella Ballone. Cinque anni fa Di Matteo fu votato da ottomila persone.