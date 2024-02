MARINO SPADA SI AUTOSOSPENDE DALLA DIREZIONE DEL GIORNALE “la Voce” DOPO LA CANDIDATURA ALLE REGIONALI CON DC-UDC

“Dopo l’accettazione della candidatura alle prossime elezioni regionali del 10 Marzo, ho deciso di auto sospendermi dalla direzione del giornale “la Voce” da me fondato ben 23 anni fa”. E’quanto dichiara in una nota Marino Spada, giornalista e fondatore del periodico cartaceo diffuso nella provincia di Teramo e on line, dopo l’avvenuta candidatura tra le fila della Democrazia Cristiana-Udc. Una scelta-prosegue Spada-dettata da motivi di opportunità e rispetto verso i nostri affezionati lettori che hanno trovato sulle pagine del periodico e on line sempre un’informazione corretta, completa e imparziale. Il giornale proseguirà la sua attività di informazione con lo spirito di sempre, improntato a raccontare i fatti, raccogliere segnalazioni dei cittadini e offrire un prodotto editoriale all’altezza delle aspettative.