IL MINISTRO LOCATELLI DOMANI E DOPODOMANI SARA' NEL TERAMANO E A CITTA' SANT'ANGELO

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà in Abruzzo domani e giovedì. Si parte domani alle 10 con la visita nella casa famiglia "Manuela", nell'ex convento dei Cappuccini di Campli, in via dei Cappuccini, 14. Alle 11 è previsto un incontro con l'Associazione Anffas presso "La Piazzetta" - Via Alla Salara, 13 Sant'Omero. Al termine, alle 12, punto stampa. Alle 14 si svolgerà una visita nella sede dell'associazione Opera Sante de Sanctis Onlus Irelli"- in via Nazionale, 296, a Castelnuovo Vomano. Alla 15.30, il ministro si sposterà alla Fattoria Sociale "Rurabilandia" in viale Europa Unita 28 ad Atri. Giovedì, alle 10.30, è previsto un evento con l'associazione Anffas Regione Abruzzo Ets Aps " Co-programmare la qualità di vita della persona con disabilità". Appuntamento all'hotel Mood, in via Tito de Caesaris, 8 a Marina di Città Sant'Angelo.