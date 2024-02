ELEZIONI/ DANIELE PALUMBI INCONTRA TORTORETO

Scorre il calendario degli incontri e quella di ieri sera a Tortoreto, presso Villa Elena, ha incontrato una sala gremita e motivata.

Alla presenza del Sen. Doriano Di Benedetto, l’On. Serafino Pulcini e l’Assessore alla programmazione Economica del Comune di Tortoreto, Daniele Palumbi ha raccontato la Sua esperienza di tre mandati nella carica di Sindaco, illustrato le motivazioni della candidatura e spiegato come attraverso il suo vissuto può migliorare l’attuale situazione del territorio teramo e restituire a Teramo la sua centralità di capoluogo.

Apprezzato l’intervento del Sen. Doriano Di Benedetto che ha voluto rimarcare l’integrità e le capacità politiche “dell’ amico Daniele Palumbi”.

Non da meno l’intervento dell’ On. Serafino Pulcini che ha voluto rivendicare la paternità dell’introduzione in politica di Daniele Palumbi durante la Sua presidenza all’ ANCE di Teramo.

Significativo e caloroso l’intervento dell’ Assessore Marconi Francesco.