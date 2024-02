VIDEO/ QUARESIMALE: «LA MINISTRA LOCATELLI A TERAMO PER CONCLUDERE UN ANNO DI GRANDI RISULTATI»

Assessore Quaresimale: “la ministra Locatelli a Teramo per concludere un mandato di grandi risultati, grazie al grande impegno dell'assessore Pietro Quaresimale che per il terzo settore ha fatto cose mai viste prima in Regione Abruzzo come evidenziato dalla Ministra durante la conferenza stampa che si è svolta all'Anffas di via Taraschi a Teramo. Il tour continuerà a Castelnuovo Vomano e poi ad Atri a Rurabilandia