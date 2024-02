ELEZIONI / IMBRATTATO CON INSULTI UN MANIFESTO DELLA CANDIDATA PERSIA: «ATTO VIGLIACCO E MESCHINO... NON LO RIMUOVERO'»







Questa mattina, 8 febbraio 2024, un mio manifesto elettorale, posizionato sulla Strada Statale 16 Adriatica nel tratto tra i comuni di Tortoreto e Alba Adriatica, è stato imbrattato con delle scritte, alcune delle quali offensive nei confronti del partito che rappresento: la Lega Salvini Abruzzo. Esprimo delusione, amarezza e disappunto per una forma di contestazione che, al di là delle motivazioni (giuste o sbagliate che siano), non devono assolutamente violare le norme dell'espressione libera e democratica che tutelano il nostro paese. L'atto, vigliacco e meschino, va condannato senza se e senza ma e proprio per questo ho deciso di non far rimuovere il manifesto perchè, a futura memoria, credo che sia la dimostrazione di chi cerca la soluzione dei problemi attraverso le regole democratiche di un paese e di chi, invece, attraverso la violenza verbale e l'inciviltà voglia far valere le proprie senza il rispetto per nessuno.

Francesca Persia