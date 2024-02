VIDEO-FOTO/ SALVINI A L'AQUILA, "DOBBIAMO RESTITUIRE PASSIONE AGLI ABRUZZESI CHE NON VOGLIONO VOTARE"

“Dobbiamo portare a votate le persone che pensano che non serva a niente… dobbiamo restituire voglia di partecipare e di sentirsi parte di un progetto nuovo, storico, che potrebbe portare all’elezione di un Parlamento Europeo senza le sinistre al governo”. Matteo Salvini a L’Aquila, per presentare i candidati della Lega alla Regione, a questo proposito nella lista per la provincia di Teramo al posto di Benigno D'Orazio è stato candidato Riccardo D'Ercole di Martinsiscuro, declina anche il progetto politico leghista per l’Europa. Ma, intanto, c’è da votare alla Regione: “Per noi l’Abruzzo è l’Abruzzo, vogliamo difendere le tradizioni e la storia, ma anche lavorare alla costruzione di una regione nuova, efficiente ed efficace, e lo faremo diffondendo la nostra passione, testimoniando la nostra voglia di esserci e di impegnarci”.