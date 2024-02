ELEZIONI/ DEPOSITATE LE LISTE DI "NOI MODERATI" NEI QUATTRO UFFICI CENTRALI, ECCO TUTTI I NOMI

Depositate le liste di “Noi Moderati” nei quattro Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Tancredi: “Le nostre liste, di qualità, tra le prime ad essere state depositate questa mattina”.

Depositate nel corso di questa mattina, prima a Teramo, a seguire L’Aquila, Chieti e Pescara, nei quattro Uffici centrali circoscrizionali, ovvero i quattro Tribunali capoluogo di provincia, le liste provinciali di “Noi Moderati”, a sostegno del Presidente della Regione Abruzzo ricandidato, Marco Marsilio, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Il Coordinatore regionale di Noi Moderati per la regione Abruzzo, On. Paolo Tancredi, commentando la notizia ha dichiarato: “Ringrazio tutti gli amici che hanno dato la loro disponibilità a scendere nella competizione elettorale, nelle liste di Noi Moderati, composta da uomini e donne con esperienze molteplici nel campo professionale e non solo”. Prosegue Tancredi: “Sarà una lista molto competitiva e, credo, la vera novità di questa campagna elettorale, contribuendo con il nostro programma e le nostre idee, come stiamo facendo nel Governo del Paese”. Infine, il Coordinatore del partito di Maurizio Lupi in Abruzzo soddisfatto dichiara: “Ringrazio anche i nostri sostenitori, militanti e dirigenti del partito delle quattro province che, tra le altre cose, ci hanno consentito di essere tra i primissimi a depositare le liste questa mattina prima a Teramo, poi a L’Aquila e nel primo pomeriggio a Chieti e Pescara”.