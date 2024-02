VIDEO - FOTO / GATTI: «NON DOBBIAMO VINCERE, DOBBIAMO STRAVINCERE PER RIPORTARE TERAMO DOVE MERITA»

Tappa d’eccezione, quella della campagna elettorale di Paolo Gatti, candidato alla Regione nella lista di Fratelli d’Italia, che ha visto radunate a Villa Bianca oltre cinquecento persone. Nato come incontro dedicato alla zona di San Nicolò - Villa Falchini e Tofo Sant’Eleuterio e diventato, strada facendo, un vero e proprio “evento” , con la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ricandidato per il centrodestra, oltre che della candidata Marilena Rossi e dell’europarlamentare Elisabetta De Blasis. «Sono pronto, sono carico e determinato come mai sono stato prima - ha detto Paolo Gatti - m’ero preso una pausa dalla politica, ed è stata una pausa importante, perché mi ha consentito di ritrovare questa voglia, una voglia che mi spinge a chiedere agli elettori della provincia di Teramo di votarmi, perché io non voglio solo vincere, voglio stravincere, per riportare la provincia di Teramo al posto che le compete in Regione…». Paolo Gatti ha anche commentato la campagna elettorale avversaria, impostata su «Promesse impossibili e progetti irrealizzabili, mentre noi abbiamo dimostrato con Marco Marsilio, che in questi cinque anni abbiamo fatto moltissimo, ma possiamo e dobbiamo portare a termine il lavoro».