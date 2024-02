VIDEO / MARSILIO: «ABBIAMO RIFINANZIATO LA CITTADELLA DELLA CULTURA ALL'EX MANICOMIO E FAREMMO ANCHE IL NUOVO OSPEDALE, SE IL COMUNE DECIDESSE DOVE...»

Nel suo intervento a Villa Bianca, ospite del candidato consigliere di Fratelli d’Italia, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha ricordato proprio le tante cose fatte dal suo governo e quelle che non erano state fatte dal Centrosinistra, annunciando anche il rifinanziamento della cittadella della cultura e non facendo mancare una stoccata al Sindaco di Teramo, per quella scelta della location del nuovo ospedale «che ancora non si riesce a fare»