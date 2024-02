DEPOSITATE LE LISTE DEI CANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO, ECCO TUTTI I NOMI

Abbiamo depositato ufficialmente le quattro liste del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali del 10 marzo. Una squadra molto forte, che unisce continuità e innovazione, competenze ed energie, capacità amministrativa e apertura alla società civile. Il principale patrimonio che mettiamo a disposizione dell'Abruzzo, a sostegno del nostro candidato presidente Luciano D'Amico, è la grande attitudine che le donne e gli uomini che candidiamo nelle liste del Partito Democratico hanno dimostrato nella loro vita e nella loro esperienza politica o amministrativa: essere in grado di mettere al centro le persone, risolvendo problemi, aprendo opportunità. Con le liste del Partito Democratico, con Luciano D'Amico, verso il voto del 10 marzo, per rendere l'Abruzzo una regione più forte, più equa, più giusta.

Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo





PROVINCIA DI CHIETI:

Silvio Paolucci

Anna Bosco

Luigi Febo

Ernesto Graziani

Angela Cristina Lella

Elisabetta Merlino

Cristina Rapino

Chiara Zappalorto

PROVINCIA DI L’AQUILA:

Guido Angelilli

Lorenzo Berardinetti

Enzo Di Natale

Rita Innocenzi

Angela Marcanio

Marialisa Paolilli

Pierpaolo Pietrucci

PROVINCIA DI PESCARA:

Antonio Blasioli

Catia Ciavattella

Graziano Di Costanzo

Antonio Di Marco

Leila Kechoud detta Leila

Rita Silvaggi

Piernicola Teodoro

PROVINCIA DI TERAMO:

Sandro Mariani

Francesca Nardoni

Dino Pepe

Licia Petrella

Pamela Roncone

Rinaldo Seca

Robert Verrocchio