ELEZIONI/ FORZA ITALIA HA DEPOSITATO LE LISTE, GIOVEDI 15 FEBBRAIO, TAJANI SARA' A PESCARA PER DARE IL VIA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE

Nella giornata odierna, l'onorevole Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, ha annunciato di aver depositato le liste elettorali di Forza Italia per le quattro circoscrizioni abruzzesi, in vista delle imminenti elezioni regionali del 10 marzo. Con un senso di orgoglio e soddisfazione, l'onorevole Pagano ha evidenziato la composizione delle liste, che vedono la partecipazione di 29 candidati, tra cui i nove uscenti in Regione - gli otto consiglieri e l'assessore regionale - arricchite da figure di grande prestigio che promettono di portare avanti gli ideali e i valori che Forza Italia persegue da trent'anni, sotto la guida ispiratrice del Presidente Silvio Berlusconi. Per Pagano, “mentre i primi appuntamenti elettorali organizzati dai nostri candidati stanno registrando dei veri e propri bagni di folla, con una massiccia partecipazione dei cittadini che fa presagire ottimi risultati alle urne, Forza Italia si proietta verso la campagna elettorale con l'obiettivo di rafforzare la coalizione di centrodestra e sostenere la rielezione di Marco Marsilio alla guida della Regione. Tale scelta- ha aggiunto Pagano - è motivata dalla volontà di proseguire un percorso di crescita e sviluppo per l'Abruzzo, che include tra le priorità la realizzazione di importanti infrastrutture, come la ferrovia Roma-Pescara.” L'onorevole Pagano ha inoltre annunciato un evento pubblico di presentazione ufficiale dei candidati e avvio della campagna elettorale, che si terrà alle ore 18 di giovedì 15 febbraio, a Pescara. presso il Teatro Flaiano, con la presenza di tutti i 29 candidati e del segretario nazionale del partito, il ministro Antonio Tajani.