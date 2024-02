ELEZIONI/ MARINO SPADA: «MUSEO CAPITOLARE DI ATRI, OCCORRE IMMEDIATA RIAPERTURA»

“Non si può più attendere, occorre riaprire subito il Museo Capitolare di Atri, uno dei più antichi d’Abruzzo , all’interno del quale si trovano sculture, dipinti e manoscritti di assoluta importanza”. E’ quanto dichiara il giornalista atriano MarinoSpada, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista DC-UDC, promotore di iniziative culturali della città Ducale, come il Premio Nazionale di Giornalismo presieduto da Gianni Letta e la rassegna letteraria “Incontri d’Autore”. Un patrimonio unico-prosegue Spada-che non può essere precluso, per ragioni incomprensibili, all’accesso di moltissimi turisti che visitano Atri durante l’anno e restano negativamente impressionati dall’impossibilità di accedervi. Si tratta di un luogo inserito tra i percorsi delle visite turistiche a livello nazionale-sottolinea Spada-ed è necessaria l’immediata riapertura da parte degli organi competenti anche per l’indotto commerciale che ne consegue per l’economia locale e le attività commerciali del posto,