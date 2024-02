DODO DI SABATINO: «MILLE FAMIGLIE TERAMANE SENZA CASA, NECESSARIO UN REGISTRO DEGLI IMMOBILI DISPONIOBILI, INTANTO CONVENZIONI CON GLI ALBERGHI«

Il diritto all’abitazione è il primo e più importante dei diritti individuali, presente nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

In Abruzzo migliaia di famiglie attendono una casa per garantire il minimo di dignità alle proprie esistenze e in provincia di Teramo sono oltre mille i nuclei familiari che necessitano di aiuto per ottenere o mantenere un tetto sotto al quale poter vivere.

La Regione, che ha la competenza delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), previa ricognizione delle esigenze attuali di tutta la popolazione (da effettuarsi di concerto con i Comuni), deve adottare un Piano di Edilizia Residenziale Pubblica per soddisfare integralmente le esigenze primarie della popolazione.

Le priorità dell’Abruzzo devono essere stilate a partire dai diritti delle persone, e sono ampiamente note le numerose situazioni di disagio abitativo e/o emergenza abitativa relative sia a nuclei familiari che a singole persone residenti o dimoranti in provincia di Teramo, così come è nota l’insufficienza dell’offerta di alloggi da destinare alle persone con limitata disponibilità economica.

Per fronteggiare tale problematica soccorre l’istituto dell’alloggio sociale, previsto nel D.M. 22 aprile 2008, che viene definito come l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Le possibilità di intervento previste dalla normativa statale e regionale sono numerose: