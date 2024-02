ELEZIONI/ TAJANI A PESCARA: «FORZA ITALIA AL 15% CON LISTE FORMIDABILI, ALLE EUROPEE ANCHE AL 17%»

«Alle Regionali si arriverà al 15%, alle Europee al 17-18%». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua veste di futuro segretario nazionale di Forza Italia, ieri ha alzato l'asticella sul voto del 10 marzo prossimo, tanto che la kermesse azzurra per presentare i 29 candidati del partito all'auditorium Flaiano di Pescara si è conclusa con "Jump", "salta", il tormentone dei Van Halen degli anni '80. Insomma.

«Non dobbiamo porre limiti alle ambizioni- ha detto- e dobbiamo far capire che occorre un voto utile, perché questo lo si dà a chi è in grado di decidere. Noi dobbiamo essere- ha aggiunto citando Franco Battiato, che a sua volta citava il filosofo Martin Heidegger- un centro di gravità permanente e sono sicuro che l'Abruzzo darà una risposta straordinaria. Ed essere una forza tranquilla, come siamo noi, non significa essere una forza rammollita e qui in Abruzzo abbiamo la forza dei montanari e dei marinai».