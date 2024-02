VIDEO/ D'ALBERTO SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI E TORNA A PARLARE DI EX MANICOMIO E NUOVO OSPEDALE: "MARSILIO CI DEVE RIDARE QUELLO CHE CI HA TOLTO"

Si arrampica sugli specchi il Sindaco di Teramo sollecitato dalla stampa a replicare al presidente della Region (ASCOLTALO QUI) che ieri ha tenuto un punto stampa per replicare al rettore Mastrocola sui fondi "mancanti"(non è vero) per il progetto dell'ex manicomio e sul nuovo ospedale di Teramo. Dice di aver reagione lui ed il Rettore su tutti i punti ed in un clima (rovente) di campagna elettorale attacca la Regione Abruzzo: " che ci deve ridare quello che ci ha tolto", ha detto D'Alberto.