ELEZIONI COMUNALI/ LUCA LATTANZI SI CANDIDA A SINDACO DI MOSCIANO SANT'ANGELO CON UNA LISTA CIVICA

“Il 9 giugno i cittadini moscianesi saranno chiamati a scegliere il loro primo cittadino. Alla luce di questo importante appuntamento elettorale, ritengo opportuno candidarmi a sindaco alle prossime elezioni amministrative”. Con queste parole, Luca Lattanzi, assessore alla cultura del comune di Mosciano Sant’Angelo,ufficializza la sua candidatura.

“È una scelta ponderata e che credo rappresenti la continuazione di un percorso iniziato dieci anni fa durante il qualeho avuto la possibilità di maturare la giusta esperienza per poter correre alla carica di primo cittadino: un ruolo di grande responsabilità che non può essere svolto se non con pieno spirito di servizio verso la comunità Un percorso politico che, anche con scelte drastiche, ha sempre messo al primo posto il territorio e la collettività e mai la convenienza né l’appartenenza politica.

Alle prossime elezioni credo ci sia bisogno di una lista che guardi ad una base civica ampia sulla scia di quel campo largo che oggi appoggia il candidato Luciano D’Amico e che abbia le sue radici nell’appartenenza alla comunità ed al territorio: uno schieramento che superi le singole appartenenze per sostenere un programma fatto di sviluppo economico, attenzione all’ambiente, alle realtà commerciali locali ed alla cultura, un faro necessario per tutta la comunità e che, con le tante iniziative portate avanti in questi anni, ho cercato di promuovere, pur tra mille ostacoli e difficoltà”. Prosegue Lattanzi che nelle ultime due consigliature ha rivestito la caricadi vicesindaco e, dal 2021 quella di assessore con delega alla cultura, all’urbanistica ed alle manifestazioni. “Ufficializzo fin da oggi la mia candidatura, perché ritengo che, a meno di quattro mesi dalle elezioni amministrative, sia giunto il tempo di fare scelte chiare ed iniziare a lavorare su una squadradi candidati che elabori un programma chiaro e che abbia come unico fine il bene di Mosciano Sant’Angelo: un percorso che non può che partire dall’ascolto dei cittadini, delle associazioni e degli imprenditori locali, veri motori sociali della nostra comunità” conclude Lattanzi.