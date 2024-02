ELEZIONI, LUCIANO D'AMICO HA PRESENTATO LE SUE LISTE AL CIRCUS, "LA PRIORITA' E' IL LAVORO, GLI ABRUZZESI VADANO A VOTARE"

L’inno di Mameli ha aperto a Pescara la Convention del candidato presidente alle elezioni regionali per il Patto per l’Abruzzo Luciano D’Amico che oggi, al teatro Circus, ha presentato il programma, le liste e i candidati.

"La priorità delle priorità in Abruzzo è oggi il lavoro, ovvero offrire posti di lavoro e occasioni di lavoro". Lo ha detto Luciano D'Amico alla presentazione del 'Patto per

l'Abruzzo' le sei liste di candidati che lo affiancheranno alle prossime elezioni regionali. "È una cosa assolutamente necessaria - ha aggiunto - e su questo la Regione può giocare un ruolo straordinario di coordinamento di elaborazione di una politica di sviluppo, di una politica industriale, di una politica agricola di una politica che riguardi il turismo e i servizi, attività produttive, commercio affinché gli abruzzesi possano tornare ad avere fiducia nel futuro avendo la sicurezza nel lavoro e del lavoro. Dopo di che tutti gli altri servizi che la Regione è chiamata ad erogare più o meno direttamente lì renderemo più efficienti e più rispondenti alle necessità e al fabbisogno

degli abruzzesi".

Agli indecisi e a tutti gli abruzzesi rivolgo comunqueBl'invito ad andare a votare. Se gli abruzzesi non riprendono in mano il proprio futuro andando a votare e decidendo del proprioBfuturo, quel futuro verrà deciso sui tavoli politici del centrodestra romano e in quei tavoli politici l'Abruzzo non solo non è un invitato, ma è una pietanza che viene servita per questo l'appello è: tornate a votare. Il 10 marzo deve trionfare anzitutto la democrazia e poi siamo convinti che con una

presentazione adeguata dei progetti dei programmi e delle idee di tutti e due gli schieramenti perché non voglio ignorare lo schieramento avversario, gli abruzzesi sapranno scegliere molto bene e sono convinto che sceglieranno noi".

"Una coalizione sempre più coesa e sempre più ampia - ha spiegato D'Amico - con entusiasmo sempre più in crescita anche perché ogni volta che incontriamo gli abruzzesi, quegli abruzzesi con cui abbiamo scritto insieme il nostro programma di governo, ritroviamo una piena adesione ai nostri progetti e alla nostra visione futura dell'Abruzzo. All'Abruzzo che vorremmo fra qualche anno diventasse una terra ricca di opportunità per i nostri giovani ed è per questo che ad aumentare sempre più l'adesione al nostro programma e a guardare con assoluta fiducia all'appuntamento del 10 marzo". Sull'identikit dei candidati delle liste che lo affiancano Luciano D'Amico ha aggiunto: "Competenza, esperienza, grande professionalità e capacità di rappresentare tanti settori della società civile e soprattutto capacità di lavorare per il bene comune e sapere di cosa ha bisogno l'Abruzzo".