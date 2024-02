ELEZIONI / IL PD SE LA PRENDE ANCHE COI SUOI CANDIDATI: “LATTANZI PRIMA AVREBBE DOVUTO PARLARNE CON NOI”

Apprendiamo dalla stampa la notizia della candidatura di Luca Lattanzi a Sindaco per le prossime elezioni comunali nel comune di Mosciano Sant'Angelo.

Una comunicazione che almeno poteva o doveva essere preannunciata al Partito Democratico, nel quale milita. Un partito, che al di là delle convenienze personali e dell'appartenenza, come ribadito da Luca stesso, lo ha scelto, candidato, sostenuto ed eletto anche come consigliere provinciale.

Un partito che tra le proprie norme e regole statutarie, prevede che la candidatura possa legittimamente essere avanzata e condivisa secondo quanto disposto dalle regole stesse.

L’appartenenza politica non genera convenienza, piuttosto obblighi e impegni verso una collettività e comunità che ti sostiene e ti appoggia.

Avevamo gia’ raccolto la sua disponibilità, come quella di altri, ed eravamo in accordo, attraverso un percorso condiviso, sia all’interno del Partito che della

coalizione, che si sarebbe, naturalmente, arrivati ad una decisione.

Temiamo, infine, che tale atteggiamento, possa non contribuire ad un'amministrazione di centrosinistra che ha governato e governa Mosciano in maniera, questa sì, responsabile.

Il Segretario Provinciale PD

Piergiorgio Possenti

Il Segretario circolo di Mosciano Sant'Angelo

Domenico Pelusi