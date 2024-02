VIDEO - ELEZIONI / OLTRE 500 PERSONE A CAMPLI PER QUARESIMALE, MARSILIO: «QUESTO AFFETTO TE LO SEI MERITATO...»





Oltre cinquecento persone, questa sera, al Parco dei Piceni, per l'incontro elettorale dell'assessore Pietro Quaresimale con la sua Campli. Un incontro partecipatissimo, che ha visto anche l'intervento del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oltre che del padrone di casa, il Sindaco Federico Agostinelli. In platea, tra i tantissimi cittadini, anche i Sindaci di Notaresco, Tony Di Gianvittorio, di Montorio, Fabio Altitonante e di Fano Adriano, Luigi Servi, venuti a portare il loro saluto allo stesso Quaresimale e alla candidata della Lega alla Regione, Francesca Persia. In platea anche il presidente dell'Ater Teramo, Maria Ceci. Il resto, era la folla dei camplesi venuti ad ascoltare il bilancio delle azioni intraprese da Quaresimale e il programma delle cose che lo stesso assessore si propone di fare, una volta rieletto alla Regione. «Ti vogliono bene, Pietro - ha commentato Marsilio - questa folla è la dimostrazione che questo affetto te lo sei meritato...»