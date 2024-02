ELEZIONI/ MARSILIO A CAMPLI: «NON CONFONDETEVI...VOTARE D'AMICO VUOL DIRE VOTARE IL SUO MENTORE, L'EX PRESIDENTE D'ALFONSO, CHE TORNERA' A FARE IL PADRONE D'ABRUZZO»

«Se i fondi che noi avremmo scippato per costruire la citadella della cultura a Teramo e se gli impegni dell'Università sono andati persi è perchè un rettore che si chiama Luciano D'Amico con il suo mentore che è l'ex presidente Luciano D'Alfonso, si confondono i due personaggi ma non è un caso, e non confondetevi voi, perchè votando D'Amico andate a votare D'Alfonso che tornerà a fare il padrone dell'Abruzzo, tutto questo per dire che all'Università di Teramo non hanno saputo fare i progetti riuscendo a perdere 43 miluoni di euro che noi abbiamo restituito».