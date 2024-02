VIDEO- BORSACCHIO, MOZIONE DELLA MINORANZA IN PROVINCIA: "ECCO LE PROPOSTE" E A ROSETO IL PRESIDENTE MARSILIO RISPIEGA COSA ACCADDE IN CONSIGLIO REGIONALE: "IL BORSACCHIO ORA E' META TURISTICA DEI POLTICI IN CAMPAGNA ELETTORALE"

Consiglio provinciale oggi pomeriggio con un unico punto all'ordine del giorno: la riserva del Borsacchio. La minoranza ha presentato una mozione che qui di seguito riportiamo. Del Borsacchio ha parlato nel pomeriggio a Roseto il presidente Marco Marsilio intervenendo in un incontro politico per la presentazione dei candidati di Fratelli D'Italia: Paolo Gatti e Marilena Rossi con la DEuroparlamentare Elisabetta De Blasis, ripercorrendo tutto quello che è accaduto in consiglio regionale.

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

AL SEGRETARIO GENERALE

I sottoscritti consiglieri provinciali Adriani Pietro, Cardinale Lanfranco, Cianella

Maria Cristina, Giansante Luciano e Scodella Andrea

Chiedono

Ai sensi dell’articolo 19 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Provinciale, vista la particolare rilevanza e la stretta attualità del tema dedicato,

che il Presidente sottoponga a discussione e votazione nella odierna seduta di

Consiglio il seguente:

“ORDINE DEL GIORNO

RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO – INDIRIZZI E PROPOSTE OPERATIVE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che

- la salvaguardia degli interessi legittimi dei cittadini, quelli universali

dell’ambiente e quelli particolari e personali all’uso delle risorse agricole per

la sussistenza propria e delle aziende (e anche in questo caso a tutela della

cura dei terreni prevenendo dissesti e incuria) sono interessi che vanno

assicurati entrambi bilanciando le misure;

- nello specifico questa tutela e questi diritti possono essere parimenti garantiti

rispettando gli iter procedurali e le legge vigenti;

- la storia della Riserva del Borsacchio traccia un quadro di azioni confuse e

contraddittorie da parte di chi, negli anni, si è alternato alla guida delle

istituzioni pubbliche che avrebbero dovuto affrontare i problemi ed è questo

che ha arrecato un danno alla Riserva e agli interessi della comunità come

dei singoli. Sono state le “regole transitorie” protrattisi ad un tempo

inaccettabile a causare conflitti e problemi. La Riserva deve essere gestita

attraverso un Comitato di gestione e un Piano di Assetto Naturalistico, gli

elementi che fino ad oggi sono mancati

- ad essere in discussione, quindi, a nostro parere, non sono né l’estensione né

gli obiettivi della Riserva ma i ritardi di chi doveva amministrare, decidere e

trovare soluzioni

Ritenuto di ripercorrere i passaggi storici e giuridici che ci conducono ad

occuparcene in questa sede

- approvazione della Legge Regionale n. 6 dell’8 febbraio 2005 dove veniva

istituita la “Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio”, comprendente

l’area Cologna-Borsacchio già protetta con la “Dichiarazione di notevole

interesse pubblico” e con i Decreti ministeriali dell’11 aprile 1963 e del 25

ottobre 1969. La legge del 2005 conteneva però un errore sulla

perimetrazione e fu riformulata l’anno successivo con la L.R. n.11 del 3 maggio

2006.

- L.R. n. 27 del 9 agosto del 2006, si permetteva la realizzazione di diverse opere

cementizie all’interno della zona di vincolo di conservazione integrale del

luogo e del biotipo. Una quarta legge regionale, la n.34 del 1 ottobre 2007,

ribadisce che la superficie protetta è di 1100 ettari.

- Il 2 ottobre 2008 veniva presentato alla cittadinanza il Piano di Assetto

Naturalistico (Pan) della Riserva naturale Borsacchio che prevedeva la

realizzazione di nuovi edifici per una superficie di oltre 5 ettari, oltre a varie

opere di urbanizzazione.

- Il Pan non viene approvato in Consiglio Comunale causa i numerosi conflitti

di interesse presenti tra i votanti, e il 27 novembre 2008, con Deliberazione n.

1153, la Giunta Regionale affidava la gestione della Riserva naturale

Borsacchio alla Provincia di Teramo che però non ha mai nominato gli organi

di gestione. Si apre una stagione di proteste e polemiche sia da parte degli

agricoltori e dei proprietari dei terreni sia del mondo ambientalista che

chiede tutela e gestione organizzata.

- Nel 2015 vista l’inerzia degli Enti Locali la Regione dispone il

Commissariamento della Riserva Naturale con la nomina di un Commissario,

l’architetto Fabio Vallarola, direttore dell’Area Marina Protetta che porta a

termine il compito previsto nominando un Comitato di Gestione e avviando

una serie di iniziative

- Nel 2017 la Regione prende atto della volontà del Comune di Roseto di

riacquisire pienamente e integralmente la Riserva, chiude la fase

commissariale e riaffida la Riserva naturale all’Ente locale

- A garantire cura, visite guidate, iniziative ci sono i volontari delle Guide del

Borsacchio

- Bisogna arrivare al 2021, quattro anni dopo, per l’approvazione del PAN da

parte del Comune di Roseto con delibera di Consiglio Comunale N. 18 del

04.05.2021 e, quindi si apre la fase di consultazione con la presentazione di

decine di osservazioni che dopo una fase istruttoria condotta arriveranno in

Consiglio Comunale il 27 gennaio 2024.

- Il 29 dicembre 2023, come noto, con un emendamento alla Legge di Bilancio

si è intervenuti in Consiglio Regionale riducendo l’area da 1100 a 24,7 ettari;

in pratica resta la fascia costiera compresa tra la ferrovia e il mare

Tutto ciò premesso

Chiediamo al Presidente della Provincia di adoperarsi in nome degli interessi della

comunità provinciale e in particolare:

- sulla Regione Abruzzo e sugli Enti Locali coinvolti concordando le modifiche

che si vogliono apportare ripartendo dal Piano di Assetto Naturalistico

adottato dal Comune di Roseto che ha già valutato, con la partecipazione

degli esperti di Regione e Comune le decine di osservazioni presentate da

cittadini, associazioni, rappresentanti di categoria.

- sul Consiglio Regionale affinché, attraverso il lavoro delle Commissioni si arrivi

ad una proposta condivisa per evitare che gli inevitabili e annunciati ricorsi

aprano un’altra lunga stagione di incertezza.

- alla Commissione consiliare regionale competente che potrà ascoltare in

audizione le parti coinvolte: associazioni ambientaliste, associazioni di

categoria degli agricoltori, portatori di interesse, perché riaprire ora un

processo partecipativo, dopo il lavoro fatto sul PAN con le centinaia di

osservazioni già valutate, avrebbe solo l’effetto di prolungare i tempi di

risoluzione.

- sugli organismi competenti affinché vengano attenzionate quelle norme

poste in via transitoria e rimaste in vigore per decenni che hanno creato un

limbo giuridico e certamente un aggravamento delle procedure

amministrative e burocratiche per chi svolge un’attività nella Riserva. Un simile

provvedimento avrebbe il vantaggio di stringere i tempi della revisione, e

costringerebbe tutti a superare steccati per trovare un terreno d’incontro sul

piano operativo e giuridico.

Adriani Pietro

Cardinale Lanfranco

Cianella Maria Cristina

Giansante Luciano

Scordella Andrea