ELEZIONI / ARRIVANO I BIG DEL CDX: MELONI, TAJANI E SALVINI, IL CSX RISPONDE CON CONTE E (DI NUOVO) SCHLEIN E CALENDA

Sarà il 5 marzo, in piazza Salotto a Pescara, il giorno nel quale tutto il Centrodestra nazionale, nelle sue massime espressioni, verrà a sostenere la corsa del Governatore Marco Marsilio verso la riconferma alla guida della Regione. La premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani verranno nel capoluogo adriatico per un comizio congiunto, esattamente come accadde cinque anni fa quando la stessa Meloni, Salvini e Berlusconi vennero ad accompagnare Marsilio verso la sua elezione alla guida della Regione. Anche in casa Centrosinistra, i leader non mancheranno, anche se in molti casi si tratta di ritorni, come quello di Calenda, che il 4 marzo dovrebbe arrivare all'Aquila, e della Schlein, che il 7 marzo sarà a Pescara, chiudendo così il suo giro d'Abruzzo. Mancava solo Giuseppe Conte, che sarà in Abruzzo a fine mese, per un paio di giorni, proprio per visitare tutte e quattro le province. Mancano ormai poco più di quindici giorni alla fine della campagna elettorale e in tutti i partiti si concentrano gli sforzi per intercettare voti e preferenze, anche se la grande sfida resta quella della partecipazione, perché la possibilità che meno della metà degli elettori vada al voto è più che un rischio.