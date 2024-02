ELEZIONI/ MATTEO SALVINI, IL 3 MARZO IN TOUR IN PROVINCIA DI TERAMO

Nuovo tour in Abruzzo per il Ministro Matteo Salvini. Dopo l'Aquila dove ha presentato le liste a Villa Giulia, il prossimo 3 marzo sarà in tour in provincia di Teramo. La parte da leone la farà il comune di Campli. Con Salvini i candidati della lista per la provincia di Teramo a cominciare. Il tour che non è stato ancora definito si concluderà con un evento al ristorante Cavallino Rosso a Petriccione di Villa Zaccheo.