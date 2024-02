MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO IL MINISTRO SANTANCHÈ A ROSETO PER PARLARE DI TURISMO INSIEME A MARCO MARSILIO

Si svolgerà mercoledì prossimo, 28 Febbraio presso il villaggio turistico Lido d’Abruzzo di Roseto l’incontro “L’Abruzzo è Meraviglia” - il turismo open air dal camping al glamping, presenti il Ministro Daniela Santanchè, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e i vertici di FAITA Federcamping.

<<È con grande gioia che annuncio la presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè a Roseto insieme al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per questo importantissimo evento organizzato dal dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia per porre l’accento sulle potenzialità e trasversalità di un comparto, quello all’aria aperta, che rappresenta, direttamente e indirettamente, il 20% del turismo nazionale>> dichiara Ivano Ortelli responsabile regionale del dipartimento turismo del partito di Giorgia Meloni.

<<Undici milioni di arrivi e settanta milioni di presenze questi sono i numeri della stagione 2023, dati di enorme rilevanza che pongono il settore dell’Open Air tra le primissime scelte dell’offerta ricettiva nazionale.

Primi a livello europeo e primi nella scelta del turismo balneare e lacuale, con il nostro Abruzzo tra le mete preferite anche in questo ambito, grazie al lavoro di promozione svolto in questi anni in piena sinergia tra attività ricettive e Regione.

Grazie al Presidente Marsilio siamo riusciti a lavorare superando i difficili anni della pandemia e a rilanciare la nostra proposta di vacanza che mette al centro accessibilità, sostenibilità, qualità e innovazione, così da essere sempre più competitivi sul mercato e attenti a tutte le rinnovate esigenze del turista moderno.

Enorme attenzione al comparto è arrivata anche dall’On. Gianluca Caramanna, anche lui presente all’evento, responsabile nazionale del dipartimento turismo di FDI, che ha permesso con il suo instancabile lavoro di portare le nostre istanze nell’agenda politica del Ministro>> conclude Ortelli.

All’incontro saranno presenti anche il Sen. Etel Sigismondi, il Sen. Guido Liris, l’On. Guerino Testa, i candidati alle elezioni regionali Umberto D’Annuntiis e Marilena Rossi.

Alberto Granzotto, Presidente Nazionale FAITA Federcamping; Giuseppe Delli Compagni, Presidente Abruzzo FAITA Federcamping; Sergio Redaelli, Amministratore delegato Crippa Concept.