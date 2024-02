ELEZIONI / CONSIGLIERE LEGA «VIA PAROLE INGLESI DA ATTI PUBBLICI»

Tutelare la lingua italiana e fare in modo, quindi, che tutti i documenti stilati dalla giunta regionale e dagli enti da essa controllati siano scritti

"esclusivamente" in italiano. E' l'obiettivo di un progetto dilegge: "Tutela della lingua italiana nei rapporti tra la pubblica amministrazione regionale e il cittadino", presentato dal capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D'Incecco. "Se sarò rieletto, - sottolinea D'Incecco - sarà il primo progetto di legge che porterò in discussione. La lingua italiana rappresenta l'identità della nostra Nazione. Sono ormai anni che i nostri vocaboli vengono sostituiti con termini inglesi e ciò avviene anche nei documenti ufficiali stilati dalle amministrazioni pubbliche. Attraverso questa iniziativa si vuole tutelare la nostra bellissima lingua, che deve essere utilizzata in maniera obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e servizi erogati dalla Regione. Termini stranieri possono essere usati, ma solo se in italiano non c'è una parola con lo stesso significato."