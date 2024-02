ELEZIONI / MARIANI: «MARSILIO E' COME LE DIECI PIAGHE D'EGITTO...»

“Marsilio in questi cinque anni è stato per Teramo ed i teramani come le dieci piaghe d’Egitto! Non si permetta quindi di fare la morale a nessuno né di offendere questa provincia ed i suoi cittadini”. Entra a gamba tesa il Consigliere Regionale Sandro Mariani sulla polemica orchestrata ad arte dal Governatore venuto da Roma contro Teramo e la sua classe politica tutta, rea (a suo dire) di non essere stata in grado di spendere i finanziamenti ricevuti.

“Il suo governo di centrodestra si è contraddistinto in questi anni per una vera e propria campagna d’odio contro questa provincia, con la complicità dei consiglieri regionali teramani di maggioranza che hanno scelto di non difenderla – incalza il candidato Consigliere del Partito Democratico – non ci sono infatti soltanto i fondi sottratti a Teramo per la riqualificazione dell’area dell’ex Manicomio, soldi assegnati dalla Giunta D’Alfonso e tolti dalla sua, ma anche le risorse non concesse alla sanità, come quelle per la realizzazione del nuovo ospedale “Mazzini” nel capoluogo o i tagli propinati con l’adozione della nuova Rete Ospedaliera Regionale, per non parlare poi delle numerose opportunità concesse alle altre provincie a danno della nostra! Insomma, quando parla di Teramo, sarebbe meglio che Marsilio si sciacquasse la bocca!”.

“D’altronde comprendo perfettamente il nervosismo suo e di molti suoi candidati che stanno toccando con mano come, con l’avvicinarsi delle elezioni regionali, la loro sconfitta sia vicina – conclude Sandro Mariani – infatti un Governatore romano che per cinque anni è stato un muro di gomma, dimostrandosi insensibile alle problematiche del territorio e silente dinanzi ad ogni polemica, appare oggi nervoso, rissoso e stranamente presente sul territorio…basti pensare che in tutti questi anni nella mia Campli non l’avevano mai visto mentre è venuto per ben tre volte negli ultimi dieci giorni! Cari teramani ricordatevi di chi ha sfregiato il nostro territorio e di coloro che, dai banchi della maggioranza, si sono voltati dall’altra parte fregandosene di voi e delle vostre esigenze. Sta finendo il regno di chi ha trasformato l’Abruzzo in una provincia del Napoli Calcio ed è ancora convinto che questa regione sia bagnata da tre mari!”.