«MARSILIO E D'AMICO... CHE PROGRAMMI AVETE PER L'INFANZIA ABRUZZESE?» LETTERA AI CANDIDATI DAGLI OPERATORI DEI NIDI

Le educatrici e gli educatori del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia sezione Abruzzo hanno invitato i candidati Presidenti per le prossime elezioni regionali ad una riflessione attenta sulla situazione dell’infanzia nella nostra regione, chiedendo loro di inserire nei propri programmi significativi punti per aumentare e migliorare i servizi educativi di qualità e sostenere con azioni legislative i Poli per l’Infanzia dalla nascita ai sei anni, di concerto con i Comuni e le Istituzioni scolastiche.

“La nostra regione si colloca, per indice di copertura dei nidi, al 13° posto in Italia, - dichiara la coordinatrice abruzzese dell’associazione Maria Forlini - con una distribuzione di servizi prevalentemente dislocati nelle aree a forte e media urbanizzazione, a fronte di una sostanziale evanescenza nelle aree interne evidenziando un significativo disequilibrio delle opportunità di cittadinanza.”

Nella nota inviata ai candidati Presidenti, inoltre, si chiede un incontro per sottoporre alla loro attenzione :

a) azioni di indirizzo e programmazione per promuovere i Poli per l’Infanzia sul territorio, anche con l’istituzione di uno specifico servizio regionale relativo al sistema integrato di istruzione e educazione e le relative azioni di monitoraggio e valutazione del Sistema integrato;

b) azioni di profilo regionale per promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni;

c) costituzione e sviluppo del sistema informativo regionale, anche con specifico obiettivo di censire in modo completo e articolato i servizi educativi per la prima infanzia attivi;

d) eventuali ulteriori definizioni degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, prevedendo anche l’aggiornamento della L.R. n.76/2000 e dei successivi atti gestionali in materia di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il Direttivo Regionale del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia – Abruzzo.