ELEZIONI / DOMANI CESA E ROTONDI AD ATRI PER INAUGURARE LA SEDE DI MARINO SPADA

Sarà inaugurata domani, lunedì 26 febbraio alle ore 18, in Corso Elio Adriano ad Atri, la sede elettorale del candidato alle elezioni regionali del 10 Marzo per la Democrazia Cristiana-UDC Marino Spada. Alla cerimonia interverranno i segretari nazionali dei rispettivi partiti, l’onorevole Gianfranco Rotondi, il collega Lorenzo Cesa e il senatore Antonio Saccone commissario regionale per le elezioni in Abruzzo insieme al coordinatore regionale Enrico Di Giuseppantonio e al responsabile provinciale Dante D’Elpidio. Dopo il taglio del nastro, nell’Auditorium di Sant’Agostino saranno presentati anche i candidati della lista provinciale, tra cui Domenico Di Matteo, Natalia Di Giambattista, Emma Rovedi, Cesare Di Donato, Diego De Carolis e Barbara Di Domenico. Sarà un’occasione straordinaria-spiega Marino Spada-per ritrovare attorno alla mia candidatura, il popolo dei democratici cristiani e ricordare uomini e donne della Dc che hanno reso grande il nostro territorio come Emilio Mattucci, primo presidente della Regione Abruzzo e sindaco della città Ducale grazie al quale il vasto territorio provinciale ebbe l’insediamento di attività produttive e la creazione di posti di lavoro, oltre alla costruzione del nuovo ospedale San Liberatore che divenne fiore all’occhiello della buona sanità abruzzese e non solo. Bisogna ripartire dalla base-sottolinea Spada-per sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo con i fondi europei facendo rete con i comuni delle terre del Cerrano, da Silvi a Pineto, passando per Roseto, per costruire un’offerta turistica competitiva e capace di creare occasioni di lavoro per i giovani, coinvolgendo anche le zone della Val Fino nel turismo di qualità.