EUROPEE/ TAJANI, 'MI CANDIDERO' SE SARA' UTILE A FI E COALIZIONE, NE PARLERO' CON GLI ALLEATI'

''Deciderò più in là se candidarmi o no'' alle elezioni europee di giugno. ''Ne parlerò con gli alleati e se sarà utile alla coalizione e a Forza Italia lo farò''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a 24 Mattino su Radio 24. ''Le elezioni europee sono a giugno, c'è ancora tempo, vedremo il da farsi. Ora ci sono le elezioni in Abruzzo e ci stiamo concentrando su queste'', ha aggiunto Tajani.