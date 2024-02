VIDEO / ELEZIONI - BENIGNO D'ORAZIO: «SE IL CENTROSINISTRA MANIFESTA PER L'EX MANICOMIO... PROTESTA CONTRO SE' STESSO... LE COLPE SONO CHIARE» E SUL NUOVO OSPEDALE «I TERAMANI DEVONO DECIDERE SE VOGLIONO UNA SANITA' ALL'ALTEZZA DI RIPORTARE TERAMO AL RUO



“Il Centrosinistra farà una manifestazione sotto l’ex manicomio? Quindi manifestano contro sé stessi, visto che le responsabilità del mancato avvio dei lavori è tutta di chi, all’epoca, decise di affidare all’Università la gestione di un progetto così importante, su un bene di proprietà della Asl e con i soldi della Regione… un incastro che ha paralizzato tutto… questa è la verità… ma adesso manifesteranno per far passare un’altra verità in campagna elettorale… ma le colpe sono chiare e i teramani le conoscono…”.

Benigno D’Orazio, candidato alla Regione nella lista di Marsilio presidente, non fa polemica sul caso dell’ex manicomio, ma cerca soluzioni: “Noj a Popoliterme abbiamo studiato una formula efficacissima, quella di coinvolgere le cooperative sociali, facendo lavorare imprese locali e senza gravare sui fondi regionali.. si può fare anche a Teramo”.

Altro tema caldo, è quello del nuovo ospedale: “Mi dispiace per il Sindaco, lo vedo molto in difficoltà, ma la questione è semplice, i teramani devono decidere se vogliono un ospedale cittadino sotto casa o se vogliono una struttura modernissima, in grado di garantire cure di livello, diventare polo di riferimento e restituire a Teramo il ruolo di capoluogo guida della provincia…”