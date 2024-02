ELEZIONI / SPADA: “GIUBILEO 2025, OCCORRE METTERSI SUBITO AL LAVORO PER IL NOSTRO TERRITORIO“

“Un’occasione da non perdere per il nostro territorio, un evento unico e straordinario sul quale occorre mettersi a lavoro da subito”. Esordisce così Marino Spada, candidato alle prossime elezioni regionali in Abruzzo nella lista UDC-DC a proposito del Giubileo 2025, evento di rilevanza spirituale e occasione di sviluppo per l’economia e il turismo della nostra regione. Abbiamo-prosegue Spada-un patrimonio culturale e artistico che deve essere al centro del Giubileo 2025, intercettando il turismo religioso per il quale la provincia di Teramo ha siti di primo piano come la Cattedrale dell’Assunta di Atri, nella quale si trova la Porta Santa, il Santuario di San Gabriele, la Scala Santa di Campli e il Duomo di Teramo solo per citarne alcuni. Monumenti ricchi di storia e bellezze architettoniche che debbono essere poi adeguatamente valorizzate e inserite nel percorso dell’importante appuntamento religioso del prossimo anno ripristinando il primapossibile l’accesso ai luoghi in cui sono custoditi reperti archeologici, dipinti, manoscritti e oggetti d’arte di assoluto valore come ad esempio nel museo capitolare di Atri da troppo tempo inibito ai turisti e visitatori. Non è possibile immaginare in modo passivo un così grande evento la cui ricaduta sull’economia locale ha un peso enorme e positivo per l’indotto che determina a livello commerciale, occorre gettare subito le basi per una programmazione seria e costruttiva nell’interesse della nostra provincia creando occasioni di lavoro per i giovani.