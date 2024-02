GIORGIA MELONI FORSE A TERAMO MARTEDI' 5 MARZO

Il premier Giorgia Meloni potrebbe venire a Teramo il prossimo 5 marzo. La notizia, ancora ufficiosa, si è appena diffusa nell'ambiente politico, ma solo nelle prossime ore potrà trovare confeme, una volta definita l'agenda della visita della premier in Abruzzo. La Meloni dovrebbe venire in città per una visita istituzionale, forse per un incontro alla Camera di Commercio del Gran Sasso con i rappresentanti dell'economia locale.