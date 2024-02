TRE MINISTRI PER MARSILIO IN PROVINCIA DI TERAMO: SALVINI (3 MARZO), LOCATELLI (6 E 7 MARZO) E VALDITARA (5 MARZO)

Tre Ministri del centrodestra, del Governo Meloni in arrivo in provincia di Teramo nei prossimi giorni per la chiusura della campagna elettorale del presidente Marco Marsilio. Si inizia con il vice premier Matteo Salvini che sarà in provincia di Teramo domenica 3 marzo.

Questo il programma:

Ore 10.30 visita azienda a Montorio

Ore 11.30 Montorio al Vomano (Te) incontro presso il municipio per temi relativi alle infrastrutture

Ore 12.30 Visita azienda

Ore 13.30 pranzo Corte dei Tini, Villa Vomano

Ore 15.50 San Nicolò a Tordino visita consorzio stabile Rennova

Ore 16.45 Campli manifestazione

Ore 18.30 Castellalto incontro pubblico Cavallino Rosso

Mercoledì 6 marzo e Giovedi 7 marzo sarà la volta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che torna in provincia di Teramo.

Questo il programma:

Ore 18.00

SOCCORSO AMICO

Mosciano Stazione

Ore 19.00

BOCCIOFILA di Sant' Egidio

Esibizione dei ragazzi

diversamente abili con la presenza di associazioni ( ancora non mi specificano i nomi)

Ore 20.00

Cena con Associazioni del

territorio

Ristorante Carosello

P.zza Giovanni XXIII

Paolantonio di Sant' Egidio alla Vibrata.

Giovedì 7 marzo

Ore 10.30

L' albero della felicità

Centro diurno per disabili

Via Fonte dell' olmo

( di fronte alla piscina comunale)

Roseto degli Abruzzi

Infine il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che visiterà la costa teramana: martedì 5 marzo, i dettagli ancora non sono stati ancora comunicati.