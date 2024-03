ELEZIONI/ IL MINISTRO VALDITARA, MARTEDI 5 MARZO IN PROVINCIA DI TERAMO, ECCO DOVE

Martedì 5 marzo 2024 Il Ministro Valditara sarà nel teramano:

ORE 10:30 arrivo a SILVI in comune e visita scuola Istiuto Comprensivo Giovanni Pascoli plesso Leonardo in via Leonardo Da Vinci (Dirigente scolastico: Prof.ssa Paola Monacelli)

ORE 11:30 PINETO, visita Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII - Via Verona, 1

ORE 12:15 GIULIANOVA, Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli, Via Bompadre, 2 - 64021 Giulianova (capofila e attuale sede dell'ITS Academy Turismo e Cultura)

ORE 13:00/13:30 MARTINSICURO, visita in un istituto scolastico con Pranzo c/o lo stesso istituto

ORE 15:30 Visita azienda LAZZARONI Contrada Corazzano, Isola del gran Sasso

ORE 18:00 MINISTRO A PESCARA con i leader del centrodestra

Giovedì 7 marzo 2024 il Ministro sarà a L’Aquila per giro nelle scuole