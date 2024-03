ELEZIONI / DOMANI L’EVENTO SPECIALE DI RITA ETTORRE AL PARCO DEI POETI



Domani, domenica 3 marzo alle ore 18 ci sarà “Una serata speciale per l’Abruzzo”, un evento con importanti ospiti a sostegno della campagna elettorale di Rita Ettorre.

L’evento, che si terrà al Parco dei Poeti in contrada Stampalone di Cellino Attansio, vedrà la partecipazione di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, l’Onorevole Nazario Pagano, Coordinatore di Forza Italia della regione Abruzzo, Fulvio Martusciello, Europarla- mentare Forza Italia, l’Onorevole Alessandro Cattaneo, Resposabile Nazionale Dipartimenti Forza Italia e Deputato e ovviamente Rita Ettorre, Coordinatrice di Forza Italia della provin- cia di Teramo e candidata alla carica di consigliere alle Elezioni Regionali Abruzzo del 10 Marzo 2024. Interverrà anche Antonella Ballone, candidata al Parlamento Europeo.

Sarà un importante momento di confronto, con idee e proposte per la crescita e lo sviluppo della nostra meravigliosa regione, nonché un’occasione per trascorrere una bellissima serata conviviale con tutti i cittadini, a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale.

“Tutti sono invitati a partecipare. Ringrazio di cuore quanti vorranno sostenermi in questo mio impegno per la nostra bellissima regione.”