VIDEO-FOTO/ "ARIDACCE LI SORDI", IL CENTROSINISTRA TERAMANO MANIFESTA SOTTO ALL'EX MANICOMIO

Manifestazione sotto all'ex manicomio di Teramo da parte del centrosinistra che ha chiesto indietro alla Regione a guida Marsilio la restituzione di 15 milioni di euro che mancano per poter procedere alla ristrutturazione della struttura e procedere poi alla costruzione della cittadella della cultura. Ad organizzare il sit in affollato solo da esponenti politici, per lo più del Pd provinciale (che ha organizzato la manifestazione) con i candidati al seguito è stato proprio il Pd di Teramo. A chiudere il presidio è arrivato da Pescara il senatore Luciano D'Alfonso che ha ripercorso l'iter del finanziamento sin dai tempi del Masterplan e del finanziamento che fu dato proprio da lui quando era presidente della Regione.