UFFICIALE, IL PREMIER GIORGIA MELONI A TERAMO, MARTEDI 5 MARZO ALLE 16

E' ufficiale. Martedì 5 marzo alle ore 16.00 nella sala convegni della Camera di Commercio a Teramo, si terrà un incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a sostegno della candidatura di Marco Marsilio. In questa occasione il Premier incontrerà gli imprenditori della provincia di Teramo. Nello stesso giorno, in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) a Pescara, si terrà l'evento di coalizione del centrodestra per le elezioni regionali, che vedrà la partecipazione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi, insieme ai leader locali dei partiti e delle liste a sostegno della candidatura di Marco Marsilio.