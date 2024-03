CROGNALETO / I CANDIDATI DEL PD INCONTRANO I CITTADINI

Continua la campagna elettorale del Partito Democratico in provincia di Teramo. I candidati Sandro Mariani, Robert Verrocchio, Rinaldo Seca, Pamela Roncone e Licia Petrella, in una sala gremitissima di sostenitori, presso il ristorante Rocchetta, hanno illustrato il programma condiviso con il candidato Presidente Luciano D’Amico. Si è parlato di infrastrutture, sanità, aree interne e sviluppo turistico. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici regionali, provinciali e nazionali del Partito, sono infatti intervenuti il tesoriere nazionale e Senatore del Partito Michele Fina, il segretario Regionale Daniele Marinelli, il segretario provinciale Piergiorgio Possenti, il Vice Sindaco di Teramo Stefania di Padova e il Sindaco di Crognaleto Orlando Persia. Commenta soddisfatta la segretaria di Circolo Barnabei Ilaria “Bellissima giornata, quella di oggi che ha permesso ai nostri concittadini di conoscere e parlare con quasi tutti i nostri candidati, in un momento di confronto estremamente costruttivo e partecipato, andiamo avanti così, la vittoria è possibile!”