ELEZIONI / PIENONE PER D’ALONZO A MONTORIO: “PORTERÒ IN REGIONE I BISOGNI DEGLI ABRUZZESI”

Bagno di folla ieri a Montorio per Giuseppe D'Alonzo. Il candidato regionale del partito di Azione ha salutato i suoi sostenitori al teatro Tonino Valerii accolto da circa trecento persone.

" Una campagna elettorale intensa ed emozionante che mi ha portato a toccare con mano quanto bisogno c'è di dare risposte serie, efficaci e concrete. In questi mesi ho incontrato imprenditori, artigiani, tanta gente comune che non chiedono altro che maggiore ascolto e presenza da parte delle istituzioni. Sono pronto a scendere in campo per tutti loro ed essere riferimento in Regione."

Sul palco, insieme a Giuseppe D'Alonzo, a mostrare il sostegno effettivo del partito di Calenda con i suoi valori liberali e concreti, c'erano la già Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti, l' eurodeputato Giosi Ferradino (candidato per Azione nella circoscrizione dell' Italia meridionale, alle Europee di giugno), l' onorevole Giulio Sottanelli, segretario regionale di Azione, e il segretario provinciale Alessio D'Egidio. Emozionante l' attestazione di stima del candidato governatore Luciano D'Amico che ha voluto partecipare alla festa di Giuseppe D'Alonzo con un video messaggio di ringraziamento per l' impegno profuso. In sala anche attivisti e dirigenti di Azione, l' avvocato Libera D'Amelio, Carlo Gaita, Sebastian Maiocco, Giovanni Angelozzi, Gianni di Centa, Doriana Lattanzi e le candidate regionali per la provincia di Teramo Valentina Piccione ed Emma Zarroli.

Gradita la presenza del sindaco di Montorio, Fabio Altitonante che ha portato il saluto istituzionale di tutta la comunità montoriese.

Insieme per dare un nuovo futuro all' Abruzzo!