VIDEO-FOTO/ ELEZIONI, SALVINI A MONTORIO: «IN ABRUZZO VINCIAMO E LA LEGA OTTERRA' DOPPIA CIFRA», IL MINISTRO ACCOLTO DALLA BANDA

"Sono convinto che domenica prossima il centrodestra vincerà largamente e la Lega sarà in doppia cifra". E' un sorridente Matteo Salvini, a Montorio per discutere del nuovo casello del paese sulla A25, assieme al Sindaco Fabio Altitonante, attualmente consigliere regionale Lega in Lombardia ed ex collega di Salvini a Palazzo Marino, quello che respinge anche una volta i paragoni con la

Sardegna. "I sardi hanno scelto per i sardi anche se lì il centrodestra ha preso la maggioranza, ma gli abruzzesi votano per l'Abruzzo. D'altra parte qua c'è una squadra che in regione ha lavorato benissimo per cinque anni", dichiara.

Sulla A14 nel tratto abruzzese da mesi si rinnovano le code chilometriche in entrambe le direzioni per i numerosi cantieri in corso e il ministro Salvini in visita a Montorio per affrontare il tema del previsto

nuovo svincolo per il paese sulla A25 conferma di aver chiesto ad Aspi "di usare il buonsenso e il criterio per la gestione dei cantieri. Certo, i cantieri li devi fare, però segnalando bene

in galleria, fuori dalla galleria, in prossimità delle carreggiate, soprattutto adesso approssimandosi la bella stagione, la Pasqua e l'estate. Quindi lavorare perché la sicurezza viene prima di tutto, però farlo segnalando bene e creando meno disagi possibili. Ho fatto diverse riunioni con Autostrade per l'Italia se servirà ne farò altre", conclude il ministro

QUI SALVINI ACCOLTO DA CITTADINI E DALLA BANDA A MONTORIO Iniziata con un importante incontro in Municipio, alla presenza del concessionario della A24, Strada dei Parchi, e Anas, incaricata dal Governo, si è fatto il punto sulla realizzazione del nuovo svincolo autostradale, con l’uscita Montorio al Vomano.

Con l’attuale sindaco, Fabio Altitonante, hanno accolto il Ministro i due sindaci che già negli anni ’90 del secolo scorso avevano sostenuto fortemente la necessità dell’uscita autostradale, Dino De Dominicis e Ugo Nori. Dopo oltre 30 anni, oggi l’annuncio ufficiale che partiranno i lavori: il 10 aprile si concluderà la conferenza dei servizi, l’obiettivo è far partire entro settembre i lavori per il nuovo svincolo autostradale della a24 – uscita Montorio al Vomano.

All’incontro erano presenti il Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, per Anas, il Direttore della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, ing. Antonio Marasco, con lo staff tecnico e in rappresentanza di Strada Dei Parchi il Direttore Generale, Igino Lai, e il Responsabile della comunicazione, dott. Porchera.

“L’opera è strategica per gli sviluppi futuri del territorio dell’Area Interna, con nuovi investimenti da parte delle aziende già presenti e attratte dalla nuova uscita, e di conseguenza nuovi posti di lavoro”. Commenta il sindaco.

In quest’ottica è proseguita la visita del Ministro nella zona industriale del Comune, nei pressi dello svincolo, e all’interno del sito produttivo di un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di bottiglie di vetro.

Il sindaco Altitonante ha espresso grande soddisfazione per la giornata: “Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio la presenza del Governo, con il Vicepresidente Matteo Salvini. Oggi, finalmente, le nostre comunità e le nostre imprese hanno l’attenzione che meritano. Ringrazio il Ministro e l’amico Matteo, con cui abbiamo anche ricordato quando condividevamo i banchi del Consiglio Comunale di Milano”.