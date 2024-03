VIDEO-FOTO/ SALVINI A CAMPLI INCANTA, GLI ABRUZZESI NON HANNO BISOGNO CHE LA TODDE DICA LORO CHI VOTARE. IN ABRUZZO VINCERA' IL CENTRODESTRA E LA LEGA AVRA' IL 10%

"Lo svincolo autostradale dell'A24 a Montorio al Vomano si farà e sarà inaugurato entro la fine dell'inverno prossimo". Ad annunciarlo, dopo una riunione tenuta stamattina in municipio a Montorio con

i vertici di Anas, Strada dei Parchi e amministrazione comunale, è il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

L'obiettivo che ci siamo prefissi, nel corso della riunione tecnica, è di avere l'autorizzazione entro la primavera, aprire i cantieri entro l'estate per poi inaugurare lo svincolo entro la fine

dell'inverno. Questo svincolo - continua Salvini - significherà investimenti, più lavoro e ricchezza per Montorio al Vomano e per tutti i paesi limitrofi. E significherà anche meno tempo

perso, meno denaro, meno gasolio e meno inquinamento. Se dopo 30 anni avrò l'onore di accompagnare lo sprint finale di questo progetto, che la comunita' aspetta da tanto tempo, sara' una

soddisfazione enorme. Oggi per me e' una bella domenica".

Una bella domenica che è proseguita a Sant'Onofrio di Campli dove Salvini per nulla preoccupato dall'arrivo della Todde in Abruzzo l'8 marzo ha spiegato che la questione Sardegna è molto diversa da quella del'Abruzzo, che urge andare tutti a votare perchè anche pochi voti potrà fare la differenza il 10 marzo e che La Lega arriverà al 10% delle preferenze perchè Marsilio ha governato molto bene dando importanti risposte agli abruzzesi.

Un passaggio Salvini lo ha fatto anche sul dossieraggio. Occorre fare chiarezza. La Procura di Perugia intanto va avanti e cerca i destinatari ancora non individuati delle informazioni ottenute dal

finanziere Pasquale Striano, tramite gli accessi abusivi alle banche dati. L'ipotesi è che le informazioni ottenute siano state utilizzate per attività giornalistica.