ELEZIONI/ OLTRE MILLE PERSONE PER RITA ETTORRE AL PARCO DEI POETI

Ieri sera, Domenica 3 Marzo, La Serata Speciale per l’Abruzzo di Rita Ettore, candidata alle Elezioni Regionali Abruzzo con Forza Italia, ha visto una partecipazione straordinaria di oltre 1000 persone, con molti che non sono riusciti ad entrare al Parco dei Poeti.

Un bellissimo evento in queste Elezioni Regionali 2024, con importanti ospiti nel panorama politico nazionale a sostegno di Rita Ettorre.

La grande sala stracolma, con persone in piedi in ogni angolo, ha mostrato un grande inte- resse per le idee e le proposte di Rita per la nostra bellissima regione, con interessanti rifles- sioni del Europarlamentare Fulvio Martusciello, l’Onorevole Nazario Pagano e l’Onorevole Alessandro Cattaneo, Resposabile Nazionale Dipartimenti Forza Italia e Deputato, arrivato da Roma per sostenere un’amica e una persona molto stimata.

A chiusura della serata ha raggiunto il Parco dei Poeti anche il Presidente Marco Marsilio che si è complimentato per il fattivo lavoro svolto sul territorio dalla candidata che sta incontran- do quotidiamente i cittadini, confrontandosi su temi sentiti e concreti.

La partecipazione del pubblico e il grande entusiasmo che riempiva la sala con fragorosi applausi per Rita Ettorre, visibilmente emozionata, hanno dimostrato sicuramente un senti- menti di fiducia e un grande riconoscimento a Rita, imprenditrice di successo e persona impegnata in Forza Italia da 18 anni con coerenza, passione e determinazione.

“Non posso che ringraziare di cuore tutti i presenti e quanti non sono riusciti ad entrare.”